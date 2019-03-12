Son Dakika Haberleri: Ukrayna'ya Tarihi Eser Sokmaya Çalışan Moldovalı Yakalandı

Ukrayna'ya Tarihi Eser Sokmaya Çalışan Moldovalı Yakalandı

12 dakika önce

Ukrayna-Moldova sınırında Moldova vatandaşı bir şahıs, tarihi eserlerle yakalandı.

Ukrayna'ya Tarihi Eser Sokmaya Çalışan Moldovalı Yakalandı, System.String[]
Ukrayna- Moldova sınırında Moldova vatandaşı bir şahıs, tarihi eserlerle yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Sokiryani sınır kapısında durdurulan midibüste yapılan aramalar sonucu 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait madeni paralar ele geçirildiği bildirildi. Moldova vatandaşının bagajında yakalanan kültürel ve tarihi değerleri olan 44 madeni paraya el konularak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

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