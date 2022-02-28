Ukrayna'ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Ukrayna'ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi

28.02.2022 09:26
Ukrayna'ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 4. gününde aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın birçok önemli kentinde yoğun çatışmalar meydana geldi. Ukrayna'nın Çerkassi kentine Rusya tarafından bir balistik füze fırlatıldı. Füzenin düştüğü tam nokta konusunda henüz bilgi verilmezken, füzenin düşmesi nedeniyle bazı yollarda büyük hasarlar meydana geldi. Aynı zamanda Ukrayna'nın Mazır kentinde de çatışmalar sürerken, kentte fırlatılan bir roket ile Rus hava hedefi vurulmaya çalışıldı. Rusya'nın havadan saldırılarına Ukrayna karadan roketatar ve savunma sistemleriyle karşılık verirken şuana kadar bu yöntemler sayesinde birçok Rus füze ve hava aracı Ukrayna tarafından imha edildi. Ukrayna'da çatışmaların en yoğun olduğu kentlerden Harkov'da da gece saatlerinde bu çatışmalar zirveye ulaştı. Rusya tarafından kentteki Ukrayna mevzilerine yoğun roketatar sistemleri ile saldırılar gerçekleştiği öğrenildi. Ukrayna'nın Mariupol kentinde de yine roketler havada uçuştu. Rusya tarafından gönderilen bir füzenin kente düştüğü belirtilirken, füzenin ne tür bir füze olduğu konusunda henüz bilgi edinilemedi. Kentte büyük bir parlamaya neden olan füze, adeta geceyi aydınlatırken kentte büyük bir paniğe neden oldu. Rusya'nın saldırılarını en yoğun tuttuğu kentin bazı noktaları Ruslar tarafından ele geçirilirken bazı polis karakollarına da Rusya bayrakları çekildiği öğrenildi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya tekrardan balistik füze saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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