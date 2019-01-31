Ukrayna'ya Türk Akını: Her Gün 20 Uçak Kalkıyor, Kimler Niçin Gidiyor?

Son yıllarda Türkiye Ukrayna arasında turist patlaması yaşanıyor.

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Son yıllarda Türkiye Ukrayna arasında turist patlaması yaşanıyor. Türkiye'den Ukrayna'ya her gün yaklaşık 20 uçak kalkıyor. Başkent Kiev ve Lviv şehrinde Ukraynalılar ve Türklerle konuştuk. Hemen herkes Türk turistlerin büyük kısmının seks turizmi için geldiği konusunda hemfikir.

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