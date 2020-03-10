Ukrayna'ya Türk modeli organize sanayi bölgeleri

Türkiye'den yatırımcıların ilgisinin giderek arttığı Ukrayna'da Türk şirketlerinin ağırlıkta olacağı organize sanayi bölgelerinin inşasına başlanıyor.

Ukrayna'nın ilk organize sanayi bölgeleri (OSB) Türklerin girişimiyle kuruluyor. Ülkede Türkiye'nin model alınacağı OSB'lerin inşası için yıllardır süren çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 20 senedir konuyla ilgili Ukrayna makamlarıyla görüşmelerde bulunduğunu, ancak çeşitli nedenlerle projenin daha önce hayata geçirilemediğini belirten iş insanı İsmail Hacıoğlu, ülkenin 7 şehrinde organize sanayi bölgelerinin kurulması için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Hacıoğlu, " Mariupol kentinde kurulacak OSB için Ukrayna devletinden onay aldık. Mart ayının sonunda altyapı ihaleleri açılacak. 6 fabrikanın inşasına bu sene başlanacak. OSB'deki tüm fabrikalar 3 sene içinde faaliyete geçecek. 10 Türk, 1 Alman ve 1 Ukrayna sermayeli fabrika yer alacak. 1500 kişinin çalışacağı OSB'nin yıllık hedeflenen cirosu 78 milyon dolar" dedi.

5 SENEDE 20 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Ukrayna genelinde 5 sene içinde 20 OSB inşa edilmesinin planladığını belirten Hacıoğlu, "Mariupol'ün yanı sıra Dnipro , Pereyaslav, Herson , Geniçesk, Malin ve Nikolayev şehirlerinde de OSB'lerinin kurulması için gerekli anlaşmalar yapıldı, araziler tahsis edildi. Projelerle ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Projelere Türk şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen iş insanı, "OSB'lerin bulunduğu bölgelerdeki ham maddeleri işlemeyi amaçlıyoruz. Ukrayna'ya halihazırda mal satan şirketler, Türkiye'den getirdikleri yarı mamullerle Ukrayna'daki OSB'lerde üretim yapabilecekler. Böylece nakliye masraflarını önemli ölçüde azaltabilecekler. Ukrayna şu anda Avrupa 'ya açılmak için bir durak. İş gücü ve enerji artık eskisi kadar ucuz olmasa da ülkenin en büyük avantajı sahip olduğu ham madde" şeklinde bilgi verdi.

"UKRAYNA'DA GÜÇLÜ BİR TÜRK SERMAYESİ HEDEFLİYORUZ"

OSB'lerin yaygınlaştırılmasıyla Ukrayna ekonomisinde Türklerin ağırlığını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Hacıoğlu, "Ülkede ekonomiye ne kadar hakim olursak, söz hakkımız da o kadar fazla olur. Vatanını, milletini seven bir iş insanı olarak benim hedefim, bu ülkede güçlü bir Türk sermayesi yaratmak. Böylece zaten iyi durumda olan Türkiye-Ukrayna ilişkileri de daha sağlam bir zemine oturacaktır" ifadelerinde bulundu.