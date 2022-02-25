Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor

25.02.2022 11:34

Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle Ukrayna'nın birçok sınır kapısında işlem yapılmadığını belirten tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sebebiyle Ukrayna'nın birçok sınır kapısında işlem yapılmadığını belirten tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Ülkesine yükünü götürmek için Kapıkule'de bekleyen Ukraynalı tır şoförü, ailesini çok merak ettiğini ve çok özlediğini söyledi. Biran önce eve gitmek istediğini belirten tır şoförü, ailesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya yük taşıyan bir başka tır şoförü Şahin Ulaş, yollardaki tır şoförü arkadaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve arkadaşlarının Ukrayna'da bazı gümrüklerde işlem yapılmadığını söylediğini anlattı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlandığı halde yola çıkmadığını ifade eden Ulaş, yeni güzergah için haber beklediğini söyledi. Ulaş, "Çok şükür biz yurt dışına çıkmadan öğrendik ama Ukrayna'ya yakın tır şoförü arkadaşlarımız yollarda bekliyorlar" dedi.

"Yol güzergahım tamamen değişti"

Bir başka tır şoförü Yıldıray Ördek de, Mersin'den yola çıktığını Belarus'a gideceğini söyledi. Normalde Ukrayna üzerinden geçip Belarus'a gideceğini ifade eden tır şoförü Ördek, savaştan dolayı güzergah değişikliği yaptığını ve yol süresinin 4-5 gün uzadığını söyledi.

"Can güvenliğimiz olmadığından dolayı bekliyoruz"

Tır şoförü Mehmet Ulaş, yükünü Rusya'ya götüreceğini ama can güvenliği olmadığı için ve bazı gümrüklerde işlem yapılmadığı için gidemediklerini söyledi. Yeni güzergah için haber beklediğini söyleyen Ulaş, "Biz şuan iyiyiz ama arkadaşlarımız sıkıntıdalar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

"Yükümü Kiev'e götürmek için yola çıktım"

Bir diğer tır şoförü Mehmet Özdemir de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. Özdemir, "Arkadaşlarımızla görüştük tankların önlerinden geçtiğini ifade ettiler. Ben bu durumda nereye nasıl giderim. Millet savaşın içinde zaten" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor
Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor
Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor

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Kapıkule Sınır Kapısı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'ya ve Rusya'ya gidecek tır şoförlerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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