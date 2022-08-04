Ukrayna'ya yanaşacak ilk gemi Türk gemisi olacak - Son Dakika
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Ukrayna'ya yanaşacak ilk gemi Türk gemisi olacak

04.08.2022 18:56
Ukrayna'ya yanaşacak ilk gemi Türk gemisi olacak

Rus saldırılarının hedefindeki Ukrayna'ya savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir gemi yanaşacak.

Rus saldırılarının hedefindeki Ukrayna'ya savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir gemi yanaşacak. Tahıl taşıyacak Türk gemisi Osprey S'nin Cuma günü Çornomorsk Limanı'na varması bekleniyor.Rus işgali sırasında Ukrayna'ya yanaşacak ilk gemi olma özelliği taşıyan Liberya bayraklı Türk dökme yük gemisi Osprey S'nin Cuma günü Karadeniz kıyısındaki Çornomorsk limanına ulaşması bekleniyor.

Odessa Bölgesel İdaresinden bir sözcü, Türk gemisi Osprey S'nin, Rus işgali sırasında Ukrayna limanına ulaşan ilk gemi olacağını söyledi. Sözcü Serhiy Bratçuk, Çarşamba günü Telegram uygulamasından yaptığı paylaşımda, geminin Çanakkale Boğazı'ndan Çornomorsk limanına doğru ilerlediğni belirterek, "Bu, 24 Şubat'tan bu yana limanlarımızda bloke edilmeyen ve Ukrayna'dan tahıl yükleyecek ilk gemi olacak" ifadelerini kullandı.

Altıncı ayını dolduran Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da yetiştirilen milyonlarca ton tahıl ihraç edilemediği için silolarda bekletiliyor. Bu durumun küresel bir gıda sorununa dönüşmemesi için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'n girişimiyle 22 Temmuz'da tahılların Ukrayna'dan güvenli bir şekilde nakledilebilmesi için Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya varıldı.

Bu bağlamda Ukrayna limanında bekleyen gemilerden biri Pazartesi günü Odessa'dan 27 bin ton mısırı Lübnan'ın Tripoli limanına nakletmek üzere yola çıktı. Gemi Çarşamba günü yaklaşık 36 saatlik bir yolcuğun ardından İstanbul açıklarında demir attı. Burada denetlendikten sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek yoluna devam etti. Reuters/ TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

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