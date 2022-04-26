"Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" başladı - Son Dakika
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"Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" başladı

26.04.2022 12:16
"Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı " Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" başladı.

Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanının da yer aldığı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılmak üzere Almanya'ya geldi.

Ramstein Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Tunus Savunma Bakanı Imed Memmich'un da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açılış konuşmasının ardından, "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nın birinci oturumu başladı.

Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.

Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı başladı
Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı başladı
Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı başladı
Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı başladı
Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı başladı

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Milli Savunma Bakanı Akar, 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek Milli Savunma Bakanı Akar, 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Hava Üssü, Ukrayna, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı' başladı - Son Dakika


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