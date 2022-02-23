Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor - Son Dakika
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Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

23.02.2022 00:46
Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, halihazırda bir seferberliğe gerek olmadığını aktardı.

Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını ifade etti.

Ukrayna'da Kasım 2021'de onaylanan yasa, "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlıyor.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor - Son Dakika


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