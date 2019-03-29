Ukrayna, Yeni Devlet Başkanını Seçmeye Hazırlanıyor
1 saat önce
Ukrayna halkı, 31 Mart Pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek.
Ukrayna
halkı, 31 Mart Pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek.
1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, 7. kez başkanlık seçimine gidiyor. 39 adayın katılacağı seçimlerde anketlere göre, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko
en güçlü isimler arasında yer alıyor. 33 bin 540 noktada kurulan seçim sandıklarında, 31 milyon Ukrayna vatandaşının oy kullanması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin yabancı gözlemci seçimlerde görev yapacak.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında Ukrayna Merkez
Seçim Kurulu tarafından 39 başkan adayının isimlerinin yer aldığı 80 santimetrelik oy pusulası tanıtılmıştı. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
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