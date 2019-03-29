Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Yeni Devlet Başkanını Seçmeye Hazırlanıyor

Ukrayna, Yeni Devlet Başkanını Seçmeye Hazırlanıyor

1 saat önce

Ukrayna halkı, 31 Mart Pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek.

Ukrayna, Yeni Devlet Başkanını Seçmeye Hazırlanıyor, System.String[]
Ukrayna halkı, 31 Mart Pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek.

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, 7. kez başkanlık seçimine gidiyor. 39 adayın katılacağı seçimlerde anketlere göre, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko en güçlü isimler arasında yer alıyor. 33 bin 540 noktada kurulan seçim sandıklarında, 31 milyon Ukrayna vatandaşının oy kullanması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin yabancı gözlemci seçimlerde görev yapacak.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında Ukrayna Merkez Seçim Kurulu tarafından 39 başkan adayının isimlerinin yer aldığı 80 santimetrelik oy pusulası tanıtılmıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
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