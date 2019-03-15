Ukrayna: "Yeni Zelanda'daki Aşağılık Saldırıyı Kınıyoruz"
1 saat önce
Ukrayna, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını duyurdu.
Ukrayna, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadığını duyurdu.
Yeni Zelanda'da iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz ve yaralılar için dua ediyoruz. Bu akıl almaz saldırıda Yeni Zelanda halkının yanındayız. Camilerde yaşanan aşağılık şiddet yanlısı saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:19 Kaynak: İHA
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