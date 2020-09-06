Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu - Son Dakika

Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu

UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te İspanya, Ukrayna'yı 4-0 yenerken 32. dakikada takımının 3. golünü atan 31 Ekim 2002 doğumlu Ansu Fati, İspanya tarihinde A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu oldu. Fati, 1925'ten beri kırılamayan rekoru da kırdı.

Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu, System.String[]

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleyi 4-0 kazandı.

İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.

İspanya bu sonuçla grupta puanını 4'e yükseltirken, Ukrayna 3 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIMDA GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

İspanya'nın genç yeteneği Ansu Fati, kaydettiği golle ülke tarihine geçmeyi başardı.

Takımının 3. golünü kaydeden 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaş 311 günlük iken ağları sarsarak İspanya tarihinde A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu oldu.

95 YILLIK REKORU KIRDI

Genç yıldız böylece, İspanyol futbolunun 95 yıllık rekorunu da tarihe gömmüş oldu. Juan Errazquin, İsviçre karşısında 1925'te henüz 18 yaşında (18 yıl, 344 gün) kaydettiği golle İspanya'da A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olmuştu.

Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.

3 GÜN ÖNCE DE BAŞKA REKORU TARİHE GÖMDÜ

Gine-Bissau'da doğduktan sonra 6 yaşındayken ailesi ile İspanya'ya göç eden Fati, perşembe akşamı İspanya'nın Almanya ile oynadığı maç ile ülke tarihinde A milli takım forması giyen en genç oyuncu da olmuştu.

Etkili bir oyun sergileyen Ansu Fati, ilk golde de penaltıyı almayı başardı. Penaltıda Sergio Ramos topu ağlara gönderdi.

Ukrayna, İspanya, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 23:50

Son Dakika Spor Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Amber Heard, Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı Son Dakika: Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı Yunan uzman Atina hükümetini uyardı: Türkiye ile savaşmak felaketimize yol açar
Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında         
20:10
Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor         
19:16
Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı         
19:13
Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti         
18:49
Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı         
18:44
Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor         
18:13
Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:28
Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi         
17:00
Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı         
16:29
Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı         
15:29
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak         
14:45
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi         
14:31
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
13:08
Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor         
12:25
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 00:14:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei