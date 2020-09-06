Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İspanya mücadeleyi 4-0 kazandı.

İspanya'nın golleri 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres kaydetti.

İspanya bu sonuçla grupta puanını 4'e yükseltirken, Ukrayna 3 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIMDA GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

İspanya'nın genç yeteneği Ansu Fati, kaydettiği golle ülke tarihine geçmeyi başardı.

Takımının 3. golünü kaydeden 31 Ekim 2002 doğumlu Fati, 17 yaş 311 günlük iken ağları sarsarak İspanya tarihinde A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu oldu.

95 YILLIK REKORU KIRDI

Genç yıldız böylece, İspanyol futbolunun 95 yıllık rekorunu da tarihe gömmüş oldu. Juan Errazquin, İsviçre karşısında 1925'te henüz 18 yaşında (18 yıl, 344 gün) kaydettiği golle İspanya'da A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olmuştu.

Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.

3 GÜN ÖNCE DE BAŞKA REKORU TARİHE GÖMDÜ

Gine-Bissau'da doğduktan sonra 6 yaşındayken ailesi ile İspanya'ya göç eden Fati, perşembe akşamı İspanya'nın Almanya ile oynadığı maç ile ülke tarihinde A milli takım forması giyen en genç oyuncu da olmuştu.

Etkili bir oyun sergileyen Ansu Fati, ilk golde de penaltıyı almayı başardı. Penaltıda Sergio Ramos topu ağlara gönderdi.