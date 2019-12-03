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Ukrayna'yı şoke eden cinayet Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir otomobile açılan ateş sonucu 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'yı şoke eden cinayet Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde bir otomobile açılan ateş sonucu 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Kiev'in merkezindeki Lvo Tolstogo Caddesi'nde 1 Aralık Pazar akşamı Range Rover marka bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucunda direksiyon başındaki Kiev İl Meclisi üyesi Vyaçeslav Sobolev (47) yaralanırken, aracın arka koltuğunda bulunan üç yaşındaki oğlu ise hayatını kaybetti.

Sobolev ve ailesinin, restorandan çıktıktan sonra araçla kırmızı ışıkta durdukları sırada silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi.

Kiev'in merkezindeki bir İtalyan restoranı ve gece kulübünün sahibi de olan Sobolev, bir dönem Donetsk ili vali yardımcısı ve devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

KATİL ZANLISI KESKİN NİŞANCI

Kiev polisi, cinayetin yakınlardaki bir binadan keskin nişancı tarafından işlendiğini, saldırıyı düzenlediklerinden şüphelenilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

POROŞENKO'DAN 'CESARET MADALYASI' ALMIŞ

Gözaltına alınan iki şüphelinin, ülkenin doğusundaki çatışmalara gönüllü olarak katıldıklarının ve çatışma bölgesinden altı ay önce Kiev'e geldiklerinin tespit edildiği bildirildi. Ukrayna basını, katil zanlısı olarak yakalanan 20 yaşındaki Andrey Lavreg'in, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan geçmişte 'cesaret madalyası' alırken çekilen görüntülerini paylaştı. Şüphelinin üç yıl boyunca ülkenin doğusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı belirtildi.

Suikast girişimi sırasında 3 yaşındaki oğlunu kaybeden Vyaçeslav Sobolev'in, Donetskli bir grup ile anlaşmazlık yaşadığı, kendisinin ve ailesinin olaydan önce tehditler aldığı da basına yansıyan ayrıntılar arasında.


Ukrayna, Kiev, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:44 Kaynak: DHA
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Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü
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