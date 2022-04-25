Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti - Son Dakika
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Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti

25.04.2022 19:25
Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, son 24 saatte 45 binden fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıklayarak, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısının 5,2 milyonu aştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, son 24 saatte 45 binden fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıklayarak, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısının 5,2 milyonu aştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya Rus saldırılarının başlamasından bu yana 5,2 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden kaçtığı ve son 24 saatte 45 bin 270'den fazla kişinin ülkeyi terk ettiği aktarıldı. UNHCR'ye göre, 24 Şubat'tan bu yana toplam 5 milyon 232 bin 14 kişi Ukrayna'yı mülteci olarak terk etti.

UNHCR, şimdiye kadar 2 milyon 909 bin 415 Ukraynalının Polonya'ya, 777 bin 602'sinin Romanya'ya, 605 bin 815'inin Rusya'ya, 492 bin 976'sının Macaristan'a, 433 bin 895'inin Moldova'ya, 355 bin 593'ünün Slovakya'ya, 24 bin 477'sinin Belarus'a geçtiğini belirtti. Ülkeyi terk edenlerin yüzde 90'ının kadınlar ve çocuklardan oluştuğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna içinde 7,7 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini tahmin edildiğini bildirirken, Ukraynalı çocukların neredeyse 3'te 2'sinin ülkede kalanlar da dahil olmak üzere evlerini terk ettiğini açıkladı. - CENEVRE

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'yı son 24 saatte 45 binden fazla kişi terk etti - Son Dakika
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