Ukrayna'yı terk eden bir grup Türk öğrenci Kırklareli'ne geldi - Son Dakika
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Ukrayna'yı terk eden bir grup Türk öğrenci Kırklareli'ne geldi

26.02.2022 15:29
Ukrayna'yı terk eden bir grup Türk öğrenci Kırklareli'ne geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden bir grup Türk öğrenci, Kırklareli'ne geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden bir grup Türk öğrenci, Kırklareli'ne geldi.

Öğrenim gördükleri Ukrayna'dan ayrılarak Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen 7 öğrenci, Dereköy Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Öğrencilerden Sedat Kılıç, Ukrayna'nın Odessa kentinde eğitim gördüklerini söyledi.

Bilgi gelir gelmez ülkeyi terk ettiklerini anlatan Kılıç, 2 gündür yolda olduklarını belirtti.

Ukrayna'da insanların büyük korku içinde olduğunu dile getiren Kılıç, "İnsanlarda gözyaşı, hüzün var. Savaşın her türlüsü kötü. Biz de bundan çok etkilendik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne kadar burada da olsak ruhen onlarla yaşıyoruz. Bir şey beni mutlu etti, Türkiye'ye giren Ukrayna vatandaşlarının yüzleri gülüyor. Ülkeme çok teşekkür ederim Ukrayna'ya sahip çıktığı için." dedi.

"Bomba seslerinden çok korktuk"

Öğrencilerden İlayda Basmaz ise bomba seslerinden çok korktuklarını söyledi.

???????Bombalar nedeniyle her yerin sarsıldığını ifade eden Basmaz, şunları kaydetti:

"Allah'tan aracımız vardı, biz şanslı olan taraftık. Aracımız olmasaydı biz de orada kalacaktık. Hemen Moldova'ya geçtik, daha sonra Romanya'ya geçecektik ancak bizi almadı, o kadar yolu boşuna gittik. Tekrardan Moldova'ya dönerek bir gece konaklamak zorunda kaldık. 60 saattir yoldayız. Arkadaşlarımız orada kaldı, tahliye edilmeyi bekliyorlar orada hala."

Ukraynalı vatandaşların evlerinin otoparklarına ve sığınaklarına indiğini belirten Basmaz, "Çünkü bombalar hala devam ediyormuş. Bölge bölge çatışmalar devam ediyormuş. Yağmalamalar da başlamış. Orada şu anda durum iç açıcı değil." diye konuştu.

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Kırklareli, Ukrayna, Moldova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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