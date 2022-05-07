Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu

07.05.2022 14:00
Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu

Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. Operasyona ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. - KİEV

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Yılan Adası, Ukrayna, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu - Son Dakika


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