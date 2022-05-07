Ukrayna, Yılan Adası'nda Rusya'ya ait hava savunma sistemini vurdu - Son Dakika

Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi. Operasyona ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. - KİEV