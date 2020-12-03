Ukrayna yılbaşı karantinasına hazırlanıyor - Son Dakika

Ukrayna yönetimi, yaklaşan yılbaşı için özel karantina kuralları getirmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülke genelinde belediyeler arasında yılbaşı için özel karantina uygulamasının getirilip getirilmemesine yönelik bir anketin yapıldığını ve anket sonuçlarına göre yılbaşı için özel bir karantina uygulamasının getirileceğinin sinyalini verdi. Açıklamasında Başbakan Şmigal, "Belediyelerimiz arasında yaptığımız ankette çıkan sonuca göre, belediyelerimizin yüzde 90'ı yılbaşı konserleri gibi etkinliklerin yasaklanmasından yana. Şehir merkezlerine kurulacak yılbaşı ağacının ise kontrollü şekilde ziyaretçilere açılması konusu ise yüzde 60'lık bir oranla destekleniyor" ifadelerini kullandı.

"KARANTİNA KURALLARI HERKES İÇİN ADİL UYGULANMADI"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Aralık tarihinde hükümet tarafından getirilen karantina yasaklarının adil olmadığını düşünen bir grup vatandaş Ukrayna Meclisi önünde toplanmış ve karantina uygulamasını protesto etmişti. Adını vermek istemeyen eylemci, "Karantina her ülkede uygulanıyor burada da olduğu gibi. Ancak uygulanan karantina kurallarının adil olmadığını düşünüyoruz. Karantinada küçük işletmeler kapatılırken büyük mağazalar, alışveriş merkezleri, insanların son paralarını verdiği kumarhaneler, turizm acentaları gibi mekanlar çalıştı. Çünkü bu gibi yerlerin sahipleri orada mecliste bulunan milletvekilleri. Biz bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Adalet ve çalışmak istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, ülke genelinde 14 bin 496 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bin 739 kişi hastaneye kaldırılırken 15 bin 372 kişi ise eski sağlığına geri kavuşarak hastalığı atlattı. Covid-19'a bağlı can kaybı ise 243 olarak bildirildi.

(İHA)