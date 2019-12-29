Ukrayna yönetimi, ayrılıkçılarla esir takasını tamamladı - Son Dakika
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Ukrayna yönetimi, ayrılıkçılarla esir takasını tamamladı

6 saat önce

Ukrayna yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan ve Rusya'nın desteğiyle Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçirip bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan ayrılıkçı yönetimlerle esir ve rehine değişimini tamamladığını duyurdu.

Ukrayna yönetimi, ayrılıkçılarla esir takasını tamamladı, System.String[]

Ukrayna yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan ve Rusya'nın desteğiyle Ukrayna'nın bazı bölgelerini ele geçirip bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan ayrılıkçı yönetimlerle esir ve rehine değişimini tamamladığını duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna yönetimi, elinde bulunan 139 esiri ayrılıkçı yönetimlere teslim ederken, ayrılıkçı yönetimler de rehin bulundurdukları 81 kişiyi, Ukrayna yönetimine teslim etti. Böylelikle, esir ve rehine takasının tamamlandığı belirtildi.

DEĞİŞİME İTİRAZ EDEN ESİRLER VAR

Diğer taraftan, gerek Ukrayna yönetiminin, gerekse ayrılıkçıların karşı tarafa teslim etmek istedikleri kişilerin bir bölümünün teslim edilmeye karşı çıktıkları bildirildi. Buna göre, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin elinde bulunan 2 kişi, Ukrayna yönetimine teslim edilmeyi reddederken, Ukrayna yönetiminin esir olarak tuttuğu 22 kişi de ayrılıkçıların denetimindeki bölgeye geçmeyi reddetti.

MİLLİYETÇİLERDEN İTİRAZ

Ukrayna yönetiminin ayrılıkçılarla yaptığı takas, Ukraynalı milliyetçi çevrelerin tepkisine neden oldu. Rusya makamları tarafından gözaltında tutulduktan sonra Ukrayna'nın Rusya ile yaptığı bir esir değişim anlaşması çerçevesinde 2 ay kadar önce serbest bırakılan Oleg Sentsov, Ukrayna yönetiminin gerçekleştirdiği bu değişimin, ülkenin menfaatlerine aykırı olduğunu söyledi. Facebook hesabından açıklama yapan Sentsov, Rusların elinde bulunan Kırım Tatarlarının bu takasın dışında tutulmasının yanı sıra, ayrılıkçı bölgelerde rehin tutulan Ukraynalıların da bir bölümünün takas dışı bırakıldığını, buna karşılık Ukrayna yönetiminin, esir olarak tuttuğu 'eli kanlı teröristleri' salıverdiğini ifade etti.

Rusya'nın ve Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki Ukraynalıların yılbaşına kadar serbest kalıp evlerine dönmeleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin temel vaatlerinden birini oluşturuyordu.

Ukrayna'nın doğusunda, Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu Donetsk ve Lugansk illerinde ayrılıkçı gruplar, Ukrayna'nın iki büyük il merkezini, 6 yıla yakın zamandır ellerinde bulunduruyorlar. Ukrayna güvenlik güçleri ile Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar arasında 6 yıla yakın zamandan beri devam eden çatışmalarda asker ve sivil olmak üzere 13 bin insanını kaybetti.


Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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