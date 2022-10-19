Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması

19.10.2022 17:26
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesine tepki gösterdi.

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesine tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in söz konusu kararının Ukrayna'da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Karara tepki gösteren Podolyak, "Rusya'nın işgal ettiği topraklarda 'sıkıyönetim' uygulanması, yalnızca Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir. Bu, Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmez. Topraklarımızın özgürleştirilmesine ve işgalden kurtarılmasına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Putin'in kararının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Danilov, "Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerindeki sıkıyönetim yasası, işgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır. Bu BM tarafından kınanması gereken suçtur. Bu suç, Rusya tarafından Kırım'da işlendi ve cezasız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi bugün imzalamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Son dakika haberleri | Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik 'hazırlık durumu' yükseltildi Son dakika haberleri | Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik 'hazırlık durumu' yükseltildi

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement