Son Dakika Haberleri: Ukraynalı 3 Model İstiklal Caddesi'ni Birbirine Kattı

Ukraynalı 3 Model İstiklal Caddesi'ni Birbirine Kattı

53 dakika önce

Ukraynalı 3 model İstiklal Caddesi'ni birbirine kattı İstiklal Caddesi'nde gelinlik giyen 3 kadın model ilgi odağı olduİSTANBUL - İranlı bir şirketin reklam çalışması için İstiklal Caddesi'ne getirdiği gelinlikli Ukraynalı 3 model kalabalığın ilgi odağı oldu.

Ukraynalı 3 Model İstiklal Caddesi'ni Birbirine Kattı, System.String[]
Ukraynalı 3 model İstiklal Caddesi'ni birbirine kattı
İstiklal Caddesi'nde gelinlik giyen 3 kadın model ilgi odağı oldu

İSTANBUL - İranlı bir şirketin reklam çalışması için İstiklal Caddesi'ne getirdiği gelinlikli Ukraynalı 3 model kalabalığın ilgi odağı oldu.
İranlı bir şirket, gelinlik reklamı çalışması yapmak için Ukraynalı 3 kadın modele gelinlik giydirdi. Bembeyaz gelinlikleri giyen 3 Ukraynalı kadın model İstiklal Caddesi'nde hem yürüdü hem çekim için poz verdi.
Gelinlik giymiş kadın modelleri görenler de cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmek için birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman modellerin etrafında kalabalığa neden olan insanlar, gelinlik giymiş modellere zor anlar yaşattı. Bir tatlıcı dükkanına giren Ukraynalı modeller kendilerine ikram edilen dondurmaları da yemeyi ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Genel
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