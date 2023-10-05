Ukraynalı adam tartıştığı eşinin genital bölgesine havai fişek yerleştirip patlattı: Kadın ağır yaralandı

Genç Ukraynalı bir adam, Cumartesi gecesi Çek Cumhuriyeti'ninKozlany, Plzen Bölgesi'ndeki bir konaklama otelinde eşi ile yaşadığı tartışma sonrası eşine şiddet uyguladı. Daha sonra şiddet uyguladığını eşinin genital bölgesine havai fişek yerleştirip ateşledi.

Havai fişeğin patlaması sonucu kadının genital bölgesi ve karnında ağır yaralanmalar oluştu.

üPlzen Bölgesi Başsavcılığı Başkanı Lenka Kocurová, bu suçlamaları salı günü haber ajansına doğruladı ve yabancının saldırı nedeniyle on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceğini belirtti.

Ciddi genital yaralanmalarla hastaneye kaldırılan kurbanın, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Ceza soruşturmasını başlatan kararnameye göre, yabancı, partnerinin genital bölgesine bir havai fişek yerleştirmeye ve ateşlemeye çalıştığı dehşet verici bir olaya karıştığı iddia ediliyor.

Şu anda suçlu yabancı polis nezaretinde ve Kocurová, onun gözaltında tutuluyor.

Yaralanan kadın başlangıçta hastaneye kocası tarafından getirildi. Kadını muayene eden doktor, hastanın genital bölgesinde ciddi yaralanmalar yaşadığını, önemli kanamalara neden olduğunu ve acil ameliyat gerektirdiğini ifade etti.

Pilsen Üniversite Hastanesi sözcüsü Gabriela Levorová, kadının durumunun ciddi olduğunu söyledi.