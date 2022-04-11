Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı - Son Dakika
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Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı

11.04.2022 14:57

Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn'ın yardım kampanyasından detaylar Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn ile röportaj LUBLIN - Polonya'nın Lublin kentinde yaşayan Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn, başlattığı bağış kampanyasıyla ülkesindeki savaşçılara taktik malzemeleri göndermek için...

Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn'ın yardım kampanyasından detaylar

Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn ile röportaj LUBLIN - Polonya'nın Lublin kentinde yaşayan Ukraynalı aktivist Oleksandr Riuchyn, başlattığı bağış kampanyasıyla ülkesindeki savaşçılara taktik malzemeleri göndermek için para topluyor. 37 yaşındaki Riuchyn, 25 Şubat'tan beri neredeyse her gün Lublin'deki tarihi kalenin önünde ülkesi için yardım topluyor. Kırım'ın sekiz yıl önce Rusya tarafından işgal etmesinden bu yana Batı'nın Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için yeterli çabayı göstermediğini belirten Riuchyn, şimdiye kadar yaklaşık 30.000 zloti (yaklaşık 7.000 $) topladığını ve en çok ihtiyaç duyulan muharebe malzemelerinin temin edilmesi için Ukrayna'ya geri gönderdiğini söyledi.

Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı
Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı
Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı

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Röportaj, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı aktivist ülkesine yardım etmek için bağış kampanyası başlattı - Son Dakika


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