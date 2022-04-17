Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor (2) - Son Dakika
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Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor (2)

17.04.2022 13:59
Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor (2)

EVE YERLEŞTİLER, YÜRÜYÜŞE ÇIKTILARRusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Natalia Laptieva (51) ve kızı Kyra Kyrychenko (10), Samsun'da misafir oldukları Fatma Öztürk'ün Atakum ilçesindeki eve yerleşti.

EVE YERLEŞTİLER, YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Natalia Laptieva (51) ve kızı Kyra Kyrychenko (10), Samsun'da misafir oldukları Fatma Öztürk'ün  Atakum ilçesindeki eve yerleşti. Anne ve kızı, kentte yürüyüşe çıktı. Ukrayna'da eşinden boşanan Natalia Laptieva'nın sosyal medyadan Türkiye'ye gelme arayışları olduğu, yaklaşık 1 ay önce Öztürk ailesiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

'KEŞKE BEN DE TÜRKİYE'YE GELEBİLSEM'Aile ile iletişim kurarak konuyu bu noktaya kadar taşıdıkları süreci anlatan Fatma Öztürk, şunları söyledi:

"Sosyal medya üzerinde platformlar var, mültecilere yardım eden platformlar. Orada Kyra bana, 'Siren sesinden uyuyamıyorum. Keşke ben de Türkiye'ye gelebilsem' yazmıştı. O şekilde konuşmaya başladık. Ardından annesi Natalia ile konuştuk. Türk Konsolosluğu'nun yardımıyla bugün geldiler. Çok yorgunlardı, direkt uyumak istiyorlardı. Ama duş aldıktan sonra gezmek istediler. Özellikle Kyra Samsun'u çok beğendi, şimdi de sahile inip gezeceğiz. Bu konu biraz ekstra bir durum oldu. Normalde Türk tahliye otobüslerine yalnızca Türk vatandaşları biniyordu. Ama ben çok ısrarcı oldum ve orada Allah razı olsun Fatih Bey var, o yardımcı oldu. Onun adını anmadan geçemeyiz. O Türk Büyükelçisi ile görüşüp onay aldı. Yol paralarını da Türk Konsolosluğu karşıladı. Tabii ki her gelmek isteyene böyle bir bütçe ayrılabilir mi, onu ben bilmiyorum ama bu aile için sağ olsunlar beni kırmadılar" dedi.


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Ukrayna, Samsun, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı anne ve kızını Samsun'da misafir ediyor (2) - Son Dakika
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