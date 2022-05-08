Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2) - Son Dakika
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Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2)

08.05.2022 13:35

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da anneler, dünyadaki tüm annelerin çocukları için gözyaşı dökmemesi gerektiğini söyledi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da anneler, dünyadaki tüm annelerin çocukları için gözyaşı dökmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan fazla devam eden ve halkta derin izler bırakan savaş, Ukraynalı annelerin gözyaşlarına sebep oldu.

Rus saldırılarından ailesini korumaya çalışan annelerin bazıları, bu süreçte çocuklarını gözü önünde kaybetti.

Yaralarını sarmaya çalışan kadınlar, Anneler Günü'nde savaşta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Oğlumu saldırılarda kaybettim"

Kiev bölgesindeki İrpin kenti sakini Lyudmila Nisçenets, Rus saldırılarında 44 yaşındaki oğlunu kaybettiğini anlatarak, "Yan evde akrabalarımız yaşıyor. Onların evine bir füze isabet etti. Oğlum da teyzesini kurtarmaya koştu ancak evimizin bahçesine de bir füze geldi. Füzeden bir parça kafasına denk geldi. Oğlumu elimde kaybettim. Hayatın benim için bir anlamı kalmadı." dedi.

Eşinin de saldırılarda yaralandığını anlatan Nisçenets, akrabalarının çocuklarının orduda savaştığına dikkati çekerek, "Genç olsaydım, elime silah alıp orduya katılırdım. Kendi oğlumu artık göremem ancak anneler için çocuklarının hayatta kalmalarını diliyorum. Savaşan askerlerimizin de sapasağlam evlerine dönmelerini istiyorum." şeklinde konuştu.

Nisçenets, Rus ordusunu kendi topraklarına davet etmediklerini vurgulayarak, "Rusların bize neden saldırdıklarını hala anlamış değilim. Oğlumun ölmesini affetmem. Kahrolsun topraklarımıza saldıranlar." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir annenin acı çekmesini ve ağlamasını istemiyorum"

Ukraynalı anne Tatyana Donets, evinin 17 Mart'ta bombalandığını belirterek, "Komşularımın çocukları evlerinin bodrum katında saklanıyordu. Ben de onlara yemek götürdüm. Döndüğümde evimiz bombalanmıştı. Erken evime dönseydim hayatta kalmazdım. Tanrı beni ve ailemi korudu. " dedi.

Saldırılar esnasında "şok" yaşadıklarını anlatan Donets, "Gündüzleri dışarda evimizden kalan enkazları temizliyoruz. Geceleri ise karşı komşumuzun evinde kalıyoruz. Hayat boyunca elde ettiğimiz eşyaların tamamı yandı." diye konuştu.

Donets, oğlu ile torununu merak ettiğini vurgulayarak, "Savaşta geleceğimizin umudu olan gençler öldü. Ailemin hayatta kalması, her şeyden önemlidir. Hiçbir annenin çocukları için acı çekmesini ve ağlamasını istemiyorum. Tüm dünyada barışın olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yapılanlar vahşet"

Ukraynalı anne Tatyana Slyuserenko ise saldırılarda "kabus" yaşadıklarını anlatarak, "Olanları hala kabullenemedik. Çocuklarımız için çok korktuk. Çocuklarımıza yapılanlar affedilmez." dedi.

Savaşın Ukraynalıların birliğini sağladığını söyleyen Slyuserenko, Rus ile Ukrayna halklarının arasındaki bağın tamamıyla koptuğunu vurgulayarak, "Ülkemize yapılanlar, vahşettir. Bize saldıranlar insan değil." şeklinde konuştu.

Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2)
Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2)
Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2)
Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2)

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Anneler Günü, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi (2) - Son Dakika
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