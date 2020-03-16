- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Son Dakika

- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

6 saat önce

- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

KİEV - Ukrayna'da sağcı bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'ne meşalelerle saldırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Gönüllüler Günü' adı altında sağcı bir grup tarafından miting düzenlendi. Düzenlenen gösterilere 5 bin kişi katıldı. Kiev'in farklı bölgelerinde yürüyüş düzenleyen grup, Rusya Federasyonu Kiev Büyükelçiliği önünde sözlü slogan atarak, fişek ateşleyip meşaleleri fırlattı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, polis ekipleri sevk edildi, barikat kurularak önlem alındı.

Mitinge katılanların Rusya Federasyonu'na karşı Donbas Bölgesi'nde 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun yanında yer alan gönüllülerin katıldığı belirtildi.

Gösteri boyunca, "Bize zafer gerek", "Siyasi tutuklulara özgürlük", "Bugün bizim bayramımız ve biz sokakların efendisiyiz", "Yaşasın millet, düşmanlara ölüm" şeklinde sloganlar atıldı.

Kiev'de Korona virüsünden dolayı uygulanan karantina kurallarına göre, 200 kişiden fazla insan bir araya gelmesi yasaklandı. Bu nedenle yürüyüşü organize edenler tarafından yapılan resmi açıklamada, gösterilere katılan kişi sayısının "sembolik" olarak 199 olduğu ifade edildi. Gösteriye katılanlardan arzu edenlere maske de dağıtıldı. Bir süre olay yerinde bekleyen kalabalık, gösteri bitince oradan uzaklaşarak dağıldı.

- Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti         
16:17
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı         
10:13
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Ukraynalı aşırı sağcı grup, Rusya Büyükelçiliği'ne saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]