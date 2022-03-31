Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü - Son Dakika
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Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

31.03.2022 01:56

- Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü.

- Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

KİEV - Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 36 gündür sürerken, Ukraynalıların Rus ordusuna yönelik operasyonları da devam ediyor.

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü
Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü
Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü

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Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü! Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü! Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı askerler Rus ordusunu pusuya düşürdü - Son Dakika


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