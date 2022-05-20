Ukraynalı askerlerin eş ve annelerinden Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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Ukraynalı askerlerin eş ve annelerinden Türkiye'ye teşekkür

20.05.2022 16:37
Ukraynalı askerlerin eş ve annelerinden Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna savaşında Rus güçlerince kuşatılan Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki askerlerin eşleri ve anneleri, insani ve diplomatik girişimleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna savaşında Rus güçlerince kuşatılan Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki askerlerin eşleri ve anneleri, insani ve diplomatik girişimleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Yenibosna'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ukraynalı askerlerin eşleri ve anneleri, Mariupol'deki son durumu ve Türkiye'deki girişimlerini göz yaşları içinde anlattı.

Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki savunmanın, direnişin sembolü haline geldiğini söyleyen kadınlar, askerlerle gurur duyduklarını belirtti.

Eşi Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki savunmada yer alan Natalia Zaryska, "Bizler askerlerimizle gurur duyuyoruz. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Türkiye liderlerine ve Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye Ukrayna halkını destekliyor." ifadesini kullandı.

Zaryska, Türkiye'de birçok siyasetçiyle görüşme fırsatı bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'de çok önemli görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya teşekkür ediyoruz bizimle görüştüğü için. Ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a minnettarız. TBMM'de faaliyet yürüten Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş'e de minnettarız. Türkiye'de yaşayan Ukrayna diasporasına da minnettarız. Bizi her zaman destekledikleri için."

Telefonla görüştüğü eşinin, ekibindeki 32 kişiden sadece 8'inin sağ kaldığını söylediğini anlatan Zaryska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup iletmek istediklerini aktardı.

Eşi fabrikada olan Olga Kerod da ağlayarak şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten önemli bir destek veriyor. Azovstal'taki savaşçılarının sağ kalması için Türkiye büyük destek veriyor. Kocamla konuştum. Bana, 'Yarın oradan çıkacağız. Seni seviyorum her şey iyi olacak." yazmış. Çocuklarımız kahramanca savaşan babalarını bekliyorlar. Onlar da bizim gibi risk içinde yaşamayı öğrendiler."

Rusya'nın Mariupol'deki saldırılarında tamamen kuşatılan Azovstal Metalürji Fabrikası'nda birçok asker Rus güçlerine teslim olurken sığınaklarda henüz teslim olmayan çok sayıda askerin olduğu tahmin ediliyor.

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Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu Rusya: Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan toplam 1730 Ukraynalı asker teslim oldu Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler Azovstal'dan çıkarak Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerler
Kaynak: AA

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