Son Dakika Haberleri: Ukraynalı bakan türk havayolu firmaları sadece kiev'e yönelmesin
Son Dakika Güncel Ukraynalı bakan türk havayolu firmaları sadece kiev'e yönelmesin

Ukraynalı bakan türk havayolu firmaları sadece kiev'e yönelmesin

54 dakika önce

Ukraynalı Bakan Türk havayolu firmaları sadece Kiev'e yönelmesinDeniz Berktay, Kiev (DHA) - Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Türk havayolu şirketlerinin genellikle Kiev'e yöneldiklerini, ancak bunun yerine Ukrayna'nın diğer şehirlerine de yönelmelerinin isabetli olacağını belirtti.

Ukraynalı Bakan Türk havayolu firmaları sadece Kiev'e yönelmesin

Deniz Berktay, Kiev (DHA) - Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, Türk havayolu şirketlerinin genellikle Kiev'e yöneldiklerini, ancak bunun yerine Ukrayna'nın diğer şehirlerine de yönelmelerinin isabetli olacağını belirtti.

Bakan Krikliy, İrlandalı Ryanair Havayolu Firması Ticari Müdürü David O'Brian ile düzenlediği ortak basın toplantısında DHA'nın sorusunu yanıtlayarak; kendilerinin Türk havayolu firmalarıyla da görüştüklerini, fakat Türk havayolu firmalarının sadece başkent Kiev'e yöneldiklerini söyledi. Kendilerinin, Türk firmalarına, Herson Havalimanı da dahil olmak üzere farklı şehirleri teklif ettiklerini fakat Türk havayolu firmalarının sürekli olarak başkent Kiev'i tercih ettiğini söyleyen Bakan Kriyliy; buna karşılık Ryanair'in, kendilerine, Ukrayna'nın farklı şehirlerine ilişkin teklifte bulunduğunu ifade etti. Ryanair'in Ukrayna'nın taşra şehirlerindeki havaalanlarına yönelik sefer başlatmayı ve böylelikle, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ile birlikte buraların havaalanlarını geliştirmeyi teklif ettiğini söyleyen Ukraynalı bakan, bu tür projelerin hem bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağını, hem de ilgili havayoluna ekonomik kazanç sağlayacağını kaydetti. Kendilerinin İrlandalı veya Türk firmasına veya başka bir milletin firmasına ayrıcalık tanımalarının söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Krikliy, taşra havaalanlarının ve bu bölgelerin gelişmesine katkıda bulunacak olan tekliflere açık olduklarını dile getirdi.

Ukraynalı bakan türk havayolu firmaları sadece kiev'e yönelmesin

Ukrayna, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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