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Ukraynalı bakan türkiye ile işbirliğimiz bozulmaz

25 dakika önce

Ukraynalı Bakan Türkiye ile işbirliğimiz bozulmazDeniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna Avrupa Birliği (AB) ve NATO Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmtro Kuleba, Rusya'nın beş yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan uluslararası hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na...

Ukraynalı Bakan Türkiye ile işbirliğimiz bozulmaz

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna Avrupa Birliği (AB) ve NATO Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmtro Kuleba, Rusya'nın beş yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan uluslararası hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen milletvekillerinin Türkiye'ye resmi ziyaret yapmasının olumsuz bir gelişme olduğunu, fakat bu olayın tek başına Türk-Ukrayna ilişkilerini bozmayacağını söyledi.

Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında DHA'nın sorusunu yanıtlayan Ukraynalı Bakan Kuleba, Kırım'dan uluslararası hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen milletvekillerinin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasının, Türkiye ile ilişkilerde olumsuz bir unsur meydana getirdiğini ifade etti. Bakan, diğer taraftan, Türkiye ile Ukrayna'nın Karadeniz'deki stratejik ortaklığının derin olduğunu, iki ülkenin de Rusya'nın Karadeniz havzasında nüfuzunun artmasını istemediklerini ve bu nedenle bu olayın tek başına, özellikle de NATO çerçevesinde Türk-Ukrayna ilişkilerini bozacak bir mesele olmayacağını ifade etti.

DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ

Basın toplantısında, Ukrayna'nın yeni yönetiminin, NATO ve AB entegrasyonu politikasına bağlı bir politika sürdüreceğini belirten Bakan Kuleba, Yeni yönetimin NATO'yla işbirliğine son vereceğini düşünenler, daha çok bekler diye konuştu.

Ukraynalı bakan türkiye ile işbirliğimiz bozulmaz

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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