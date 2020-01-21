Ukraynalı Bakandan "Maaşım yetmiyor" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukraynalı Bakandan 'Maaşım yetmiyor' açıklaması - Son Dakika

Ukraynalı Bakandan "Maaşım yetmiyor" açıklaması

7 saat önce

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) miktarındaki maaşının normal hayat sürdürebilmesi için yetersiz kaldığını söyledi.

Ukraynalı Bakandan

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) miktarındaki maaşının normal hayat sürdürebilmesi için yetersiz kaldığını söyledi.


Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, maaşının yetersiz olduğuna açıkladı. Novosad konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Aldığım 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) normal bir yaşam sürmem için bana yetmiyor. Bakan olmadan önceki çalıştığım yerde aldığım maaştan 10 bin grivna (2 bin 500 lira) daha az. Kendi evim var, devletin arabası altımda, sinemaya gitmeye zamanım yok. Zamanı gelince bir çocuk yapmak istesem bu maaşla ona bakamam" şeklinde konuştu.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) partisinden milletvekili seçilerek bakanlığa atanan 29 yaşındaki Novosad'ın bu açıklaması, sosyal medya platformlarında eleştirilere yol açtı. - KİEV

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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