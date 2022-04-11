Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı - Son Dakika
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Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı

11.04.2022 11:22

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabında beyaz mayo kazanan Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası topluma "Savaşı en kısa zamanda sona erdirme" çağrısında bulundu.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabında beyaz mayo kazanan Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası topluma "Savaşı en kısa zamanda sona erdirme" çağrısında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan ve 207,6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'nda finiş yapan sporcuların mayo töreninde Rusya'nın saldırısı altındaki ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Buts, tören sonrası AA muhabirine konuştu.

Beyaz mayoyu kazanmaları hakkında konuşan Buts, "İlk etap öncesi mayo kazanma planı vardı. İşimiz zordu ama beyaz mayoyu kazandık, hocamızın uyguladığı taktiği uyguladık ve sonraki yarışlarda da uygulama devam edeceğiz." dedi.

Turun diğer etapları hakkında ise Buts, "Etaplar bu yıl zor. Tura iyi takımlar katıldı. Türk takımını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daha fazla mayo ödülü kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine de değinen Buts, "Türkiye'ye teşekkür ederim. Türkiye bizi destekliyor. Bizim insanlarımızı kabul ediyor. Dünyaya barış gelsin." ifadelerini kullandı.

"Savaş bittiğinde Ukrayna'ya gidip anne ve babamı görmek istiyorum."

Ülkesi için yarıştığını ve savaş sona erdiğinde ülkesine dönmek istediğini aktaran Buts, ülkesindeki duruma çok üzüldüğünü anne ve babasının hala Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki durumu dünyaya duyurabilmek adına yarıştığını ifade eden Buts, "Annem babam yaşlı olduğu için Ukrayna'yı terk etmek istemedi." dedi.

Savaşın en kısa zamanda sona ermesi çağrısında bulunan Buts, "Savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağım. Umarım savaş en kısa zamanda biter. Savaş bittiğinde Ukrayna'ya gidip anne ve babamı görmek istiyorum. Her gün ülkemle ilgili haberleri okuyorum. Durum çok kötü." şeklinde konuştu.

Mayo töreninde Rusya'nın saldırısı altındaki ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıkması hakkında ise Buts, "Podyumda bayrağımı taşımaktan gurur duyuyorum ve gözlerimden yaş geliyor. Şimdi de aynı durumdayım." ifadelerini kullandı.

Sığınaktan podyuma

Ülkesinde kaldığı sığınaktan çıkıp Türkiye'de podyuma çıkan ve röportaj sırasında da duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Buts, savaş başladığında Ukrayna'da bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Savaş başladığında sabah 4'te uyandık. Nikolaev şehrinde bomba seslerine uyandık. Eşim ve çocuklarımla evden hiçbir eşya ya da kıyafet almadan 100 kilometre uzakta daha güvenli bir köye gittik. Siren sesleri geldiğinde sığınağa giriyorduk. Türk takımının sporcusu olduğum için özel izinle bir hafta bekledikten sonra toplamda 3 hafta antrenmansız ailemle birlikte Türkiye'ye gelebildik ve tura katıldım."

"İnsanlar ölüyor bütün dünya izliyor"

Uluslararası topluma "Savaşı en kısa zamanda sona erdirme" çağrısında bulunan Buts, "Ukrayna'da bazı şehirleri yerle bir oldu. İnsanlar ölüyor bütün dünya izliyor. Avrupa içindeki Ukrayna'da böyle bir savaş var. Rusya bize saldırdı ve suçlu taraf Rusya'dır." şeklinde konuştu.

Türkiye'den ülkesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu anlatan Buts, "Bütün dünya Ukrayna'ya yardım yapıyor ben de her türlü desteği vermeye hazırım. Podyumlara çıkıp daha fazla ödül kazanmak ve Ukrayna ordusuna destek vermek için çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Buts, "Yarışta iyi bir performans göstererek Ukrayna'daki arkadaşlarıma anneme babama güzel haber vermek istedim." diye konuştu.

Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı
Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı
Ukraynalı bisikletçi Buts, sığınaktan gelip Tour of Türkiye'de podyuma çıktı

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Ukrayna, Türkiye, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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