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Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi - Son Dakika

Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi

12.02.2022 13:50
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, "Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, "Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli." dedi.

Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, dünyanın faklı ülkelerinde gerçekleştirilen #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Ukrayna Derneğinde bir araya geldi.

Büyükelçi Bodnar, burada, AA muhabirine ülkesi ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodnar, bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'yı tahliye etmesine yönelik tavsiyede bulunmasına ilişkin, her ülkenin belli durumlarda nasıl davranmalarıyla ilgili belli protokollerinin olduğunu ve ülkelerin Ukrayna çevresindeki tehditleri değerlendirdiğini söyledi.

"Bize göre bu çok erken bir karar, hemen yarın bir tehlikenin olduğuna inanmıyoruz ama bu Batılıların bizi terk ettiği, desteğini çektiği anlamına gelmez. Batılı ülkelerden her gün savunmamızı güçlendirecek belli silahlar, mühimmatlar gönderiliyor." ifadelerini kullanan Bodnar, bugünlerde dünyada herkesten bu desteği hissettiklerini, herkesin kimin saldırgan olduğunu, kimin kendini savunduğunu çok iyi anladığını vurguladı.

Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli. Bizim güçlü bir şekilde, sesli bir şekilde bunu dillendirmemiz lazım. Bu konu hakkında susmak doğru olmaz."

Dernekte bir araya gelen Ukraynalılar, Türk-Ukrayna bayrakları ve "Teşekkürler Türkiye" pankartları açtı.

Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi

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Büyükelçi, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı Büyükelçi Bodnar Türkiye'nin ara buluculuk rolünün önemli olduğunu söyledi - Son Dakika


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