Ukraynalı çiftçiler limanlardan tahıl gemilerinin çıkışını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı çiftçiler limanlardan tahıl gemilerinin çıkışını bekliyor

01.08.2022 09:58

Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor.

Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor.

Ukrayna'da yıllardır her sene binlerce ton tahıl hasadı yapan çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalanması sonrası gemilerin limanlardan çıkmasını bekliyor.

Odessa bölgesinde bir köyde yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu hangar sahibi ve tarlalarda hasada devam eden 48 yaşındaki çiftçi Viyaçeslav Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı için gemilere koridor sağlayacak anlaşmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Nemerjitskiy, 26 yıldan fazladır buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri yetiştirdiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle aylardır tahıl ihracatında ciddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirten Nemerjitskiy, "Bu (anlaşmanın imzalanması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı." dedi.

Türkiye faktörü çok önemli

Deposunda çeşitli tahıllardan 1500 tona yakın mahsul bulunduğunu kaydeden Nemerjitskiy, bunların bir kısmının geçen yılın, bir kısmınınsa bu yılın hasadı olduğunu ifade etti. Nemerjitskiy, savaşa bağlı olarak limanların kapanması ve fiyatların değişmesi nedeniyle elindeki ürünlerin büyük miktarını satamadığını belirtti.

Nemerjitskiy, savaşa rağmen çeşitli yollardan az da olsa tahıl ihracatının mümkün olduğunu ancak bunun çok az miktarlarda gerçekleştiğini kaydederek İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrası gelişmeleri ve gemilerin limanlardan çıkacağı günü büyük merakla beklediğini söyledi.

Ukrayna tahılının, Avrupa'dakinden çok daha ucuz olduğunu, bu nedenle tüm dünyada tercih edildiğini belirten Nemerjitskiy, "Fiyatlar da savaştan olumsuz etkilendi. Umarız dürüst bir piyasa olur ve ürünlerimizi uygun fiyattan satabiliriz." dedi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının tarafı olmasından duyduğu endişeleri dile getiren Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı Türkiye'nin kontrolünde yapılacağı için ürünlerin tahliyesinin de daha güvenli ortamda yapılacağını ifade etti.

Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, Ukrayna'daki savaşın uzayacağı endişesini paylaştı BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, Ukrayna'daki savaşın uzayacağı endişesini paylaştı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı çiftçiler limanlardan tahıl gemilerinin çıkışını bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı çiftçiler limanlardan tahıl gemilerinin çıkışını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement