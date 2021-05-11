Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü - Son Dakika

Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü

11.05.2021 11:57
Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü, System.String[]

UKRAYNA Kadın Yüzme Milli Takımı antrenörü ve eski milli sporcu Harara Oniunur (44), eşi Izop Oniunur (45) ile çıktığı Likya Yolu yürüyüşünde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

UKRAYNA Kadın Yüzme Milli Takımı antrenörü ve eski milli sporcu Harara Oniunur (44), eşi Izop Oniunur (45) ile çıktığı Likya Yolu yürüyüşünde Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşamını sürdüren Ukrayna Kadın Yüzme Milli Takımı Antrenörü Harara Oniunur, mobilyacı olan iş insanı eşi Izop Oniunur ile Likya Yolu'nda yürümek için Türkiye'ye geldi. Uçakla Antalya'ya gelen Harara Oniunur ve eşi otobüsle Kemer'in Göynük Mahallesi'ne geçti. Göynük'ten Kaş'a kadar sürecek 25 günlük Likya Yolu yürüyüşüne çıkan çift, 18 gün süren yürüyüş sonrası Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı.

Harara Oniunur, "Biz dünyaca ünlü, her yıl milyonlarca turistin geldiği bir şehirde yaşıyoruz. Likya Yolu'nu inceledik. Bu yolu yürüyen arkadaşlarımızdan dinledik. Likya Yolu'nda yürümeye karar verdik. Likya Yolu'nun en güzel etabının Göynük- Kaş arası olduğuna karar verdik. Biz günde 15 kilometre yol yürüyoruz. Ancak biz sürekli yürümüyoruz. Belirli yerlerde kamp yapıyoruz. Kamp yaptığımız bölgeyi geziyoruz. Phaselis, Olimpos, Lmyra, Myra, Andriake antik kentlerini, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni gezdik. Finike'den Toroslara tırmanarak Ala Kilise'yi gördük. Toroslarda kamp yaptık. Yürüyüşümüzü Demre- Kaş etabı ile bitireceğiz. Toplam 200 kilometre yol yürümüş olacağız" dedi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Harara Oniunur, "Gördüğümüz Likya Yolu etabında doğa, deniz, tarih her şey bir başka. Dağlar bile tarih dolu Türkiye'de. Yükseklerden denizi, koyları izlemek insanı büyülüyor. Tarihi kentler çok güzel korunmuş. Türkiye çok güvenli bir ülke. Türk insanının içtenliği, konukseverliği insanı büyülüyor. İnsan böyle cana yakın insanları görünce kendini bir daha güvende hissediyor. Geceleri çadırda kaldık. Hiçbir sorun yaşamadık. Kalan günlerde de yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Türkiye'ye yine geleceğiz. Bu kez dostlarımız da getireceğiz" diye konuştu.


Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü
Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü
Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü

Likya Yolu, Ukrayna, Antalya, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı çiftin 25 günlük Likya Yolu yürüyüşü - Son Dakika


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