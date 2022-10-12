Polis ekipleri gözlüğü çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Olay, Liman Mahallesi 46 sokak üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; AA 5150 KM plakalı aracını sokak üzerine park eden Ukraynalı çift, bugün sabah saatlerinde aracını kontrol ettikleri sırada yaklaşık 2 bin TL değerinde gözlüklerinin yerinde olmadığını gördü.

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ukraynalı çiftin araçta bulunan gözlükleri çalındı - Son Dakika

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