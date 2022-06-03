BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor - Son Dakika
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BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor

03.06.2022 17:07

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yaşayan çocuk bisikletçiler, pedal çevirerek moral depoluyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yaşayan çocuk bisikletçiler, pedal çevirerek moral depoluyor.

Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren şiddetli çatışmaların devam ettiği İrpin kentinde faaliyet gösteren bisiklet kulübünün öğrencileri, 3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla AA muhabirine konuştu.

Bir arkadaşı ve antrenörüyle pedal çevirerek İrpin'den Borodyanka'ya gelen 13 yaşındaki Vlad Komir, İrpin'de yaşadığını, savaş başladığı sırada ailesiyle evde olduklarını söyledi.

Rus askerlerinin kenti işgalinden sonra ailece geçici olarak Khmelnitsky şehrine tahliye edildiklerini belirten Komir, "Zor günler yaşadık. Annem, İrpin'de savaş sırasında bomba parçasıyla yaralandı." dedi.

9. sınıf öğrencisi Komir, 3 yaşında kız kardeşinin olduğunu kaydederek, bisiklet sporu sayesinde sağlıklı hayat sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

"Pedal çevirmek beni sakinleştiriyor." diyen Komir, bisiklet kullanarak savaşın stresini atmaya çalıştığını dile getirdi.

Komir'in 13 yaşındaki takım arkadaşı Rudyak Nazari de bölgedeki tüm çocukların ağır günlerden geçtiğini belirterek, bu dönemde sporla ilgilenmenin daha da önem kazandığını söyledi.

Savaş nedeniyle bölgede kalan patlamamış mühimmatın herkes için tehlike oluşturduğunu ifade eden Nazari, bisiklet sürerken de çok dikkatli olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Patlamamış mayın ve mermiler nedeniyle sadece asfalt yolu kullanabiliyorlar

Komir ile Nazari'nin antrenörü Vyacheslav Ruchko, "Şehrimiz ve kulübümüz yeniden hayata dönmeye ve tahliye edilen çocuklar da yavaş yavaş bölgeye gelmeye başladı." dedi.

Sporun her zaman çok faydalı olduğuna, özellikle de savaş dönemlerinde bu faydanın arttığına dikkati çeken Ruchko, bölgeden tahliye edilen tüm çocukların dönmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ruchko, bölgedeki orman, tarla ve yol kenarlarında çok miktarda patlamamış mühimmatın bulunduğunu ifade ederek, "Burası bizim için tehlikeli. Ormanlarda patlamamış mayın tehlikesi sürüyor. Hatta şehirde bile patlamamış mayınlar var. Öğrenciler için yolları dikkatli şekilde önceden seçiyorum. Bugün Bodoryanka'ya asfalt yoldan geldik. Kiev bölgesindekilerin ormanlık alanlara girmesi kesinlikle çok tehlikeli." diye konuştu.

BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor
BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor
BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor
BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BORODYANKA - Ukraynalı çocuk bisikletçiler pedal çevirerek savaşın stresini atmaya çalışıyor - Son Dakika

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