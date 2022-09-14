UKRAYNALI ÇOCUKLAR ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
Üye Girişi

UKRAYNALI ÇOCUKLAR ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ GEZDİ

14.09.2022 15:39

Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilen savaş mağduru çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Ukrayna'dan güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye getirilen savaş mağduru çocuklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının mağduru olan çocukların Türkiye'ye gelmesinden sonra psikolojik destek amaçlı çalışmalar devam ediyor. Yaşları 4 ile 12 arasında değişen Ukraynalı çocuklara moral amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenlendi.

SEVİMLİ DOSTLARLA BULUŞTULAR

Ukraynalı çocuklar Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar özellikle papağan, keçi, flamingo, zebra ve kangurulara büyük ilgi gösterdi. Çocuklar veterinerler gözetiminde kafeslerinden çıkarılan tavşanları da severek hayvanlara dokunmanın ve onları sevmenin mutluluğunu yaşadı.

KEYİFLİ GEZİ

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, Ukraynalı çocukları misafir etmekten mutlu olduklarını söyleyerek, 'Çocukların burada keyifli vakit geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Savaştan en çok etkilenen kesim çocuklar oluyor. Onların biraz yüzlerinin gülmesi ve savaşın stresinden üzüntüsünden uzaklaşmalarını istedik" diye konuştu.(DHA)

YORUMLAR
500
Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini gezdi Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini gezdi 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Ukrayna, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UKRAYNALI ÇOCUKLAR ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
15:34 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda
15:23 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş buluştu: Bütün Türkiye'ye de Dünyaya da göstereceğiz
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: UKRAYNALI ÇOCUKLAR ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement