Ukraynalı çocuklar barış için taşları boyadı - Son Dakika
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Ukraynalı çocuklar barış için taşları boyadı

26.07.2022 15:21
Ukraynalı çocuklar barış için taşları boyadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında ilçeye sığınan Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için taş boyama etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında ilçeye sığınan Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için taş boyama etkinliği düzenlendi. Rus ve Türk ailelerin de katıldığı etkinlikte çocuklar taşların üzerine resimler çizdi.

S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı Emek Atölyesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 50 çocuk katıldı. Etkinlikte Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Rus ve Türk çocuklarla beraber denizden topladıkları taşların üzerine çeşitli resimler ile üç ülkenin bayraklarını çizdi. Savaşın bir an önce bitmesini dileyen çocuklar birlikte çeşitli oyunlar da oynadı. Taşlar daha sonra aileler ve çocuklar tarafından Kuşadası'nın farklı noktalarına bırakıldı.

Çocukların barış ortamında büyümesi gerektiğini belirten Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, "Çocuklar her zaman akranları ile sevgi ve barış içinde büyümeli. Bu etkinliği çocukların moral bulmaları için düzenledik. Çocukların boyadığı taşlardan ofisine koyması için Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de götüreceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Zelal Yatkı ise "Savaş çok kötü bir şey. Ukraynalı arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Onlar daha güzel şeyleri hak ediyorlar. Birlikte taşların üzerini bayraklarımızın rengine boyadık. Her yerde barış olmalı. Arkadaşlarımız üzülmemeli" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Rusya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı çocuklar barış için taşları boyadı - Son Dakika

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