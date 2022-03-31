Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor - Son Dakika
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Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor

31.03.2022 10:46
Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor

ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde doktora yapan Ukraynalı Svitlana Urum (28), Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk ederek, Türkiye'ye sığınan vatandaşlarına Türkçe öğretiyor.

ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde doktora yapan Ukraynalı Svitlana Urum (28), Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk ederek, Türkiye'ye sığınan vatandaşlarına Türkçe öğretiyor.

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların bir kısmı, Türkiye'ye sığındı. Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşlarından bazıları da Ankara'ya yerleşti. Ankara Ukrayna Derneği'nde, savaş mağduru Ukraynalılara Türkçe ve İngilizce dersleri verilmeye başlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde doktora yapan Ukraynalı Svitlana Urum da dernekte gönüllü öğretmenlik yapıyor. Urum, dernekte oluşturulan sınıfta kendi vatandaşlarına Türkçe öğretiyor. Urum, geçen yıl Eylül ayında doktora yapmak için Türkiye'ye geldiğini, ailesi ve arkadaşlarının Kiev'de olduğunu söyledi.

'HERKES SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR'Svitlana Urum, savaş başlayınca Ukrayna'dan Ankara'ya çocuklu ailelerin gelmeye başladığını belirterek, "Daha hızlı ve kolay adapte olmaları için eğitim anlamında yardımcı oluyoruz. Burada Türkçe konuşamamak onlar için büyük sıkıntı oluyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik Türkçe kursları başlatmak istedik. Gönüllü olarak isteyen Ukraynalılara Türkçe dersleri veriyoruz. Şimdilik kurslara 60 kişiden fazla Ukrayna vatandaşı kayıt yaptırdı. İki grup olarak ders vermeye başladık. Her hafta yeni gruplar katılıyor. Türkçe öğrenmek isteyen çok Ukraynalı var. İnsanların iletişime ihtiyaçları vardı. Birbirleriyle konuşup tanışarak bu süreci daha kolay geçirmeye çalışıyorlar. Aslında herkes bu savaşın daha çabuk bir şekilde bitmesini istiyor. Herkes evine dönmek istiyor. Herkes burada geçici olarak kalmayı umuyor. Evleri orada ve buraya gelmeleri çok zordu. Birkaç gün sürdü. Yaya, otobüsle ve trenle gelmek zorunda kaldılar. Onlar birbirleriyle konuştuğunda şunu duyuyorum, 'Birkaç hafta daha kalıp eve geçeriz' diyorlar. Ben 10 yıl Kiev'de kaldım. Şimdi oradaki olaylar beni çok üzüyor. Ankara'da olmama rağmen aklım orada. Ailem, arkadaşlarım oradalar" diye konuştu.

Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor
Ukraynalı doktora öğrencisi, vatandaşlarına Türkçe öğretiyor
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Kaynak: DHA

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