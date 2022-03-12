Ukraynalı eski futbolcu Yakovenko, Manisa'da cipiyle otomobile çarptı; 4 yaralı - Son Dakika

UKRAYNA'daki işgalden kaçarak, babası ile birlikte Manisa'ya gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun (34) kullandığı cip, aynı yöndeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi'nden geçen İstanbul- İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde gerçekleşti. Ukrayna uyruklu eski futbolcu olduğu belirtilen Oleksandr Yakovenko'nun idaresindeki AA5277BP plakalı otomobil; aynı yönde seyir halinde olan sürücü Özlem Çevik (34) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan 16 ZU 808 plakalı otomobilde bulunan sürücü Özlem Çevik ve yolcu konumunda bulunan eşi Salim Çevik (39), çocukları Baybars (9) ve Nisa (5) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne nakletti. Anne Özlem ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan baba Salim Çevik'in kaza sırasında başında 7 santimlik bir yarık oluştuğu ve durumun ağır olduğu öğrenildi. Ukraynalı Oleksandr ve kaza sırasında yanında olan antrenör babası Pavlo Yakovenko (57) Jandarma merkezine ifadesinin alınması için götürülürken, Türkiye'de irtibatları olan ve kendilerini davet eden futbolcu menajeri ve turizmci Y.E.S'(47) de çağrıldı. Oleksandr Yakovenko ifadesinde, İzmir'de yaşayan Y.E.S'nin kendilerini savaş süresince kalmaları için Türkiye'ye davet ettiğini; kendisinin eski bir milli futbolcu olduğunu; önceden RSC Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde futbol oynadığını söylediği belirtildi. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Ukraynalı eski futbolcu Olesandr Yakovenko serbest bırakıldı.