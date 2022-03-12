Ukraynalı eski milli futbolcu Manisa'da kaza yaptı - Son Dakika
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Ukraynalı eski milli futbolcu Manisa'da kaza yaptı

12.03.2022 20:42
Ukraynalı eski milli futbolcu Manisa'da kaza yaptı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun kullandığı cipin çarpıştığı otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun kullandığı cipin çarpıştığı otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Yakovenko'nun kullandığı yabancı plakalı cip, Özlem Çevik (34) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobil ile İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Özlem ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yakovenko ile cipte bulunan annesi, babası ve eşi ise kazayı yara almadan atlattı.

Hayati tehlikesi bulunan Salim Çevik, Saruhanlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde oynayan Ukraynalı eski milli futbolcu Yakovenko'nun, savaş nedeniyle ülkesinden ayrıldığı, savaş bitene kadar İzmir'de yaşayan ve futbolcu menajeri olan arkadaşında kalmak için geldiği öğrenildi.

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Saruhanlı, Manisa, Savaş, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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