Ukraynalı eski şampiyon boksör Klitschko'dan "savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika
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Ukraynalı eski şampiyon boksör Klitschko'dan "savaşı durdurun" çağrısı

26.02.2022 19:16
Ukraynalı eski şampiyon boksör Klitschko'dan "savaşı durdurun" çağrısı

Ukraynalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko, Avrupa'nın kalbinde yaşanan Rus işgalinin insani bir felakete dönüşmeden hemen durdurulması çağrısında bulundu.

Ukraynalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko, Avrupa'nın kalbinde yaşanan Rus işgalinin insani bir felakete dönüşmeden hemen durdurulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 45 yaşındaki Klitschko, "Dünyayı Rusya'nın başlattığı savaşı durdurmaya çağırıyorum. Bugün siviller roketlerle vuruldu, özel operasyonlarla öldürüldü. Bütün bunlar Avrupa'nın kalbinde oluyor." ifadelerini kullandı.

Zaman kaybetmeden Rusya'nın durdurulmasını gerektiğini vurgulayan Klitschko, "Çünkü bu insani bir felakete yol açacak. Rusya'yı durdurmak için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Yarın çok geç olabilir. Lütfen hareket geçin, zaman kaybetmeyin. Bu savaşı durdurun." diye konuştu.

YORUMLAR
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Wladimir Klitschko, Rusya, Boks, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı eski şampiyon boksör Klitschko'dan 'savaşı durdurun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı eski şampiyon boksör Klitschko'dan "savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika
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