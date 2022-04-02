Ukraynalı gazeteci ölü bulundu - Son Dakika
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Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

02.04.2022 17:52
Ukraynalı gazeteci ölü bulundu

Savaş fotoğrafçısı Maks Levin'in Kiev yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı.

Savaş fotoğrafçısı Maks Levin'in Kiev yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem Türk basını için de fotoğraf çeken 41 yaşındaki Ukraynalı fotoğrafçı Maks Levin'in de Kiev kentinde cansız bedenine ulaşıldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan fotoğrafçının Aleksey Chernişev isimli arkadaşıyla birlikte 13 Mart tarihinde fotoğraf çekimleri için Rusya saldırılarının olduğu Kiev yakınlarında bulunan Guta Mezhigorskaya köyüne gittiği ve o günden sonra kendisine bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Arkadaşı Aleksey Chernişev'den ise hala haber alınamadı.

Ukrayna Başsavcılığı, fotoğrafçının ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Mart ayında kendisiyle irtibatın kaybolduğu Maks Levin'in cansız bedeni, Guta Mezhigorskaya yakınlarında bulundu. Silahsız olan ve Rus askerleri tarafından açılan 2 el ateşle öldürülen fotoğrafçı cinayetine ilişkin tüm belgeler, savaş suçlularının yargılanması için toplanıyor" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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