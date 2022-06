Ukraynalı gazeteciler ülkelerinin kaderini Kosova'dan takip ediyor

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan kaçarak Kosova'nın başkenti Priştine'ye sığınan üç Ukraynalı gazeteci, ülkelerinin kaderi ile Kosova'daki yeni hayatları arasında endişe içinde yaşıyor.

Kosova'ya 17 Nisan'da ulaşan Lyudmila Makey ile 22 Mayıs'ta gelen Serhii Shevchenko ve eşi Liudmyla Mekhin, gazeteci olarak çalışmalarını sürdürmek için sunulan koşullar nedeniyle Kosova'yı seçti.

Ukraynalı gazeteciler Kosova Gazeteciler Derneğinin (AGK) Priştine'deki ofislerinden Ukrayna savaşı ile ilgili yazılar yazıyor.

Çalışma imkanlarının yanı sıra Kosova Hükümeti gazetecilere konaklama ve aylık 500 avro maaş imkanı sağlıyor. Hükümet, 6 aya kadar olmak üzere toplamda 20 gazeteci için 150 bin avroluk fon ayırmış durumda.

Ülkelerindeki savaşın dehşetini az da olsa unutma fırsatı buldukları Kosova'da yeni insanlar tanıyan gazetecilerin yüzleri gülümsüyor.

Gazeteciler ülkelerinde yaşadıklarını, Kosova'ya gelişlerini ve çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Ukrayna'dan doğrudan Kosova'ya ulaşan Ukrayna Gazeteciler Birliği sayfasına yazılar yazan Lyudmila Makey, savaşın en zor anları sorulduğunda ilk gününü anlatıyor.

Her ne kadar daha güvenli bir yerde olsa da ülkesindeki gelişmeleri okumak için sabah haberlere göz gezdirmekten korktuğunu söyleyen Makey, şunları söyledi:

"24 Şubat sabahında pencerenin dışındaki roketlerin sesini hiçbir zaman unutamıyorum. Herkes uyuyorken sabah saat 05.00'te bombardımanların alarmından korkan köpeğimin gözlerini hiçbir zaman unutamıyorum. Ailem bu savaşta psikolojik olarak mahvoldu. Ailemin diğer üyeleri sadece Ukrayna'da değil Slovakya, Almanya'da da bulunuyor ve onlarla her gün iletişim halindeyiz. Önemli olan iyi olduklarını duymam, ancak her zaman güvende değiller çünkü, halkım her gün bombalanıyor, köleleştiriliyor ve fiziksel ve cinsel tacize uğruyor."

Gazeteci çift de Kosova'ya sığındı

Liudmyla Mekhin de eşi Serhii Shevchenko ile Kosova'ya ulaştı. Kızlarının Finlandiya'da bulunduğunu anlatan Ukraynalı gazeteci çift, oğullarının ise Ukrayna ordusuna katıldığını söyledi.

Gazetecilik görevini yapmaya devam ettiğini söyleyen Mekhin, meslektaşlarıyla Ukrayna'daki güncel olaylar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Kiev'deki oğullarıyla iletişimde olduklarını belirten Mekhin, "Profesyonel gazeteciler olarak her gün gerçek bilgiler edinip, bu bilgileri birbirimizle paylaşmaya alışkınız. Bu yüzden sürekli aktifiz. Güvenilir medyalar aracılığıyla Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaş cephesinden ve ordudan gerçek ve güncel bilgiler alıyoruz." dedi.

Türkiye'ye Bayraktar insansız hava araçları için minnettarız

Shevchenko ise gazetecilik mesleğinin yanı sıra 100 yıl önce Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tarihi yazılar yazıyor.

Şimdiki savaş ile 100 yıl önceki baskılar arasında benzerlikler olduğunu ifade eden Shevchenko, dünyadaki farklı ülkelerin ülkesine olan desteğine teşekkür etti.

Ukrayna'nın, Avrupa'nın savunulmasında duvar işlevi gördüğünü vurgulayan Shevchenko, "Bize yardım eden devletlere çok minnettarız. Türkiye'ye Bayraktar insansız hava araçları için, Avrupa'ya tüm askeri yardımları için minnettarız. Ukrayna'nın bugünlerde tüm Avrupa'daki demokrasinin koruyucusu olarak duvar ve savaşçı görevini yerine getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son Rus askerinin ülkelerinden uzaklaşmasıyla Ukrayna'yı yeniden inşa etmeleri için çok işleri olacağını söyleyen gazeteciler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ndeki yerini hak ettiğini, bunun kanıtının ise ülkelerine tüm dünyadan gelen desteğin olduğunu aktardı.

Ukraynalı gazeteciler Kosova'ya, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nin AGK ile iş birliğinde gerçekleştirdiği "Mukim Gazeteciler" programı kapsamında ulaştı.

Gazetecilerin tespit ve seçimi Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezinin Kosova hükümeti ile iş birliğinde yapılırken, öncelik kadın gazetecilere veriliyor.