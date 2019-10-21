Son Dakika Haberleri: Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor
Son Dakika Güncel Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor

Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor

41 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öğrenim gördüğü üniversitede tanıştığı Konyalı Onur Sedakatli ile hayatını birleştiren Natalia Kropyvnytskaya, Taşkent ilçesinde eşiyle istiridye mantarı yetiştiriyor.

Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öğrenim gördüğü üniversitede tanıştığı Konyalı Onur Sedakatli ile hayatını birleştiren Natalia Kropyvnytskaya, Taşkent ilçesinde eşiyle istiridye mantarı yetiştiriyor.

Taras Şevçenko Ulusal Üniversitesi Rus Dili Edebiyatı Öğretmenliği ve Tercümanlığı Bölümü mezunu 27 yaşındaki Onur Sedakatli, burada tanıştığı Natalia ile evlenerek 3 yıl Kiev'de yaşadı.

Şehrin kalabalığından kurtulmak, daha huzurlu ve doğal ortamda yaşamak amacıyla köyüne dönmeye karar veren Sedakatli, üniversiteden 4 arkadaşıyla istiridye mantarı yetiştirmek için çalışma başlattı.

Fikrini eşi ve yakınlarıyla paylaşan Sedakatli, onların da desteğini alarak Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Kırsal Kalkınma Programı'na başvurdu.

İstiridye mantarı üretimi için proje hazırlayan genç girişimciler, Taşkent'in Avşar Mahallesi'nde 5 çadırla yüzde 70 destekli entegre mantar üretim tesisi kurdu.

Onur Sedakatli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, onun da desteğiyle mantar yetiştirdiklerini belirtti.

"Beni kendilerindenmiş gibi kabullendiler"

Ukraynalı gelin Natalia Kropyvnytskaya ise Avşar Mahallesi'ni çok sevdiğini, insanların kendisine gösterdiği sıcak ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkesinden uzak yaşadığı mahallede yabancılık hissetmediğine değinen Kropyvnytskaya, "Beni kendilerindenmiş gibi kabullendiler. Halimi hatırımı sormaları, konuşkan olmaları, sohbet etmeleri hoşuma gitti." dedi.

Kropyvnytskaya, "Eşimden, devletin destek verebileceğini öğrendim ve kendi işimizi kurmaya karar verdik. Ne yazık ki Ukrayna'da böyle bir destek yok. Devletin yardımıyla kendi işimizi kurduk. Bundan çok memnunuz. Eşime her konuda destek oluyorum. Birlikte mantar yetiştirip hasat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkent, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor
Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukraynalı gelin Konya'da mantar yetiştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]