Son Dakika Haberleri: Ukraynalı Gelin Müslüman Oldu

Ukraynalı Gelin Müslüman Oldu

27 dakika önce

Şanlıurfalı Muhammed Kayış ile hayatını birleştiren Ukraynalı İrina Finke, Müslümanlığı seçerek "Miray" adını aldı.

Ukraynalı Gelin Müslüman Oldu, System.String[]
Şanlıurfalı Muhammed Kayış ile hayatını birleştiren Ukraynalı İrina Finke, Müslümanlığı seçerek "Miray" adını aldı.

Ceylanpınar Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, tatil için geldiği Türkiye'de Kayış ile evlenen Finke, müftülüğe başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti.

Finke, İlçe Müftüsü Hasari Altunova'nın katılımıyla düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

"Miray" ismini alan Ukraynalı geline, Altunova tarafından İslamiyet'i anlatan Rusça kitaplar hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:40 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Kültür Sanat
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