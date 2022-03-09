TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR

09.03.2022 15:57

TEKİRDAĞ'da yaşayan Ukrayna asıllı Mayya Bakkal, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü ülkesindeki kadın ve çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

TEKİRDAĞ'da yaşayan Ukrayna asıllı Mayya Bakkal, Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü ülkesindeki kadın ve çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

Ukrayna'dan yaklaşık 20 yıl önce Tekirdağ'a gelerek evlenen ve Türk vatandaşlığına geçen Mayya Bakkal, Rusya'nın ülkesinde sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle, savaşta mağdur olan kadın ve çocuklar için insani yandım kampanyası düzenledi. Tekirdağ'da yaşayan Ukrayna, Rus, Moldova, Polonya uyruklu yabancı gelinler ile irtibata geçen Bakkal, Tekirdağ'da butik işletiyorum. Bizim yaklaşık 100 kişilik yabancı gelin grubumuz var. Gurubumuzda Ukraynalı da var, Rus hanımlarda var, Beyaz Rusyalı var, Moldovalı hanımlar var, Polonyalı hanımlar var. Hepimiz haberleri izleyince yardım toplamaya karar verdik. Özellik hamile kadınlar için, çocuklu hanımlar için, bebekler için mamalar, giyimler, sıcak eşyalar, ayakkabılar, paltolar ne toplayabiliyorsak şuanda bu soğukta kar döneminde yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi.

'TÜM TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Mayya Baykal, çok insanın kendisini arayarak yardımcı olmak istediğini belirterek, ve gerçekten geliyorlar ve çok destek oluyorlar. O yüzden ayın 12'sinde artık İstanbul'daki Ukrayna Konsolosluğu'na bu yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Savaşın biteceğini umuyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz. Çünkü yaklaşık olarak iki haftadır uykumuz yok. Ağlamaktan gözlerimiz renk kaybetti. Tüm Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm siyasi partilere destek verdikleri için teşekkür ediyorum, Tekirdağ halkına ve hemşerilerime çok teşekkür ediyorum dedi.

Bakkal, akraba ve yakınlarının Ukrayna'da bulunduğunu ifade ederek, onlardan haber alamadığını söyledi.

TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR
TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR

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Tekirdağ, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA YAŞAYAN UKRAYNALI GELİN ÜLKESİNE YARDIM TOPLUYOR - Son Dakika


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