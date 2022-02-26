Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Ukrayna vatandaşının yürek burkan haykırışı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında mahsur kalan Ukrayna vatandaşının yürek burkan haykırışı

-Ukraynalı kız gözyaşları içerisinde yaşanan olayı anlattı

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkelerini terk edip gelen vatandaşın haykırışları yürekleri burktu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle can güvenliğini korumak isteyen Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlar ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.

"Neden Rusya bizleri vurdu"

Yaşanan trajediden kara yolu ile kaçan Ukrayna vatandaşı Ulia Volkav, anneannesi ve annesinin Rus olduğunu ve Rusya'nın yaptığı bu bombalamaya anlam veremediğini belirtti.

Volkav, "Rusya'dan benim annem ve büyük annesi hayal kırıklığına uğradık. Yapılan planlama onlar uzun zaman bizim üstümüzde durdu. Biz olanlardan korkuyoruz. Orada olan kavga çok güçlü sebepsiz yere. Biz Benim arkadaşlarım ve insanlar bunun durmasını istiyoruz. Biz yardım soruyoruz yardıma ihtiyacımız var. Buradan olanları anlamıyoruz. Babam ve bir çok arkadaşım hala oradalar. Bu ülke arası kavga ve savaşın bir an önce son bulmasını istiyorum. Ülkedeki tüm şehirler adeta yanıyor ve dünya bu olaya ilişkin bakmakla yetiniyor." dedi.

Ukrayna'dan gelen vatandaşlar kara yolu ile araçlar ve Otobüsler ile Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyor.