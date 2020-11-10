Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi - Son Dakika

Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi

10.11.2020 11:02

- Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi Ukraynalı Maria Chesak, Atatürk'ü anma törenine katıldı Maria Chesak: "1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı" Isparta'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı dolayısıyla tören düzenlenirken saatler 09.

- Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi

Ukraynalı Maria Chesak, Atatürk'ü anma törenine katıldı

Maria Chesak: "1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı"

ISPARTA - Isparta'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı dolayısıyla tören düzenlenirken saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalığına kentte hayat durdu. Anma törenine katılan Ukraynalı Maria Chesak da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82.yılı dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilene törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, öğrenciler, askeri erkan ve gaziler katıldı. Tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Sırasıyla valilik, garnizon komutanlığı ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtına konuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte hayat 2 dakikalığına durdu. Buradaki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Isparta'da resmi anma törenine katılanlar arasında 11 yıldır Türkiye'de yaşayan 27 yaşındaki Ukraynalı Maria Chesak da vardı. Anma törenini izleyen Chesak, sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşuna katıldı.

"1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı"

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Maria Chesak, 11 yıldır Türkiye'de 2 yıldır da Isparta'da yaşadığını belirterek, 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katılmak üzere meydana geldiğini söyledi. Chesak, "Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yılı. Bazı insanlar kaderi değiştirmek için doğarlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyleydi. Bugün onun için buradayız. Ne yazık ki 1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı" dedi.

"Atatürk'ü yabancılar da tanıyor ve anıyor"

Babasının Türk olduğunu ifade eden Chesak, "Atatürk sevgisi birazda babamdan kaynaklanıyor. Hepimiz seviyoruz ve özlemle anıyoruz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri ve Cumhuriyeti kuran adam. Atatürk çok saygı duyduğumuz, sadece Türkiye değil, yabancılar da biliyor ve anıyorlar. Farklı ülkelerde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyorlar. Yurtdışında yaşarken de 10 Kasım benim için önemli bir gündü" diye konuştu.

Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi
Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Türkiye, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi - Son Dakika


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