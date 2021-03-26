Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu - Son Dakika

Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu

26.03.2021 11:46
Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu, System.String[]

BİR tür kan hastalığı olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyulan ve kök hücre nakli olması gereken, ancak ailesinden donör bulunamayan Ukraynalı Natalya Yavuz'a (53) TÜRKÖK yaşam umudu oldu.

BİR tür kan hastalığı olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyulan ve kök hücre nakli olması gereken, ancak ailesinden donör bulunamayan Ukraynalı Natalya Yavuz'a (53) TÜRKÖK yaşam umudu oldu. TÜRKÖK'e yapılan bağışlar içinde uygun donör bulundu ve Kent Hastanesi'nde Yavuz'a kök hücre nakli yapıldı. Artık damarlarında Türk kanı dolaştığını belirten Yavuz minnettarlığını "Yüzde 100 Türk oldum" sözleriyle dile getirdi.

Kan hastalığı Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı konulan Ukraynalı Natalya Yavuz (53) için kök hücre nakli kararı alındı. Ailesinden verici bulunmayan Yavuz'un imdadına geniş bir gönüllü bağış havuzuna sahip olan Türkiye Kök hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) yetişti. TÜRKÖK'ten sağlanan bağışla İzmir Kent Hastanesi'nde kök hücre nakli yapılan Yavuz, hızla iyileşme gösterirken, "Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Ama şimdi yüzde 100 Türk oldum. Çünkü damarlarımda Türk kanı dolaşıyor" dedi.

"KAN NAKLİYLE AYAKTA DURABİLİYORDU"

Bir çocuk annesi Natalya Yavuz, Ukrayna'nın Kriyov Rog kentinde yaşarken 20 yılı aşkın bir süre önce çalışmak için İstanbul'a geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Natalya Yavuz 21 yıl önce de iş adamı Bektaş Yavuz ile hayatını birleştirdi. Yavuz'un sağlık sorunları 2014 yılında başladı. Halsizlik, kansızlık gibi şikayetleri üzerine gittiği Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanısı koyulan Yavuz bu hastanede 11 ay tedavi gördü, kemoterapi aldı. 3 yıl önce eşiyle birlikte Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi'ne taşınan Yavuz'un şikayetleri tekrar başladı. Kan nakilleriyle ayakta durabilen Yavuz bu kez İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü tetkikler sonucunda Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyduğu Yavuz'a kök hücre nakli önerdi. Nakil için bir hafta kemoterapi görüp, 3 hafta evde dinlenen ve bu süreç üç kez tekrarlanan Yavuz'un ailesinden donör bulunamadı. Çaresizlik içindeki Natalya Yavuz'a akraba dışı donör bulunması için TÜRKÖK'e başvuru yapıldı. Buradan Yavuz'a uyumlu donör bulununca nakil hazırlıkları yapıldı ve geçtiğimiz 27 Ocak'ta ismini açıklanmasını istemeyen bir kişiden gelen kemik iliği kök hücre Ukraynalı Natalya Yavuz'a nakledildi.

"HER HAFTA KAN ALMAKTAN KURTULDU"

Hastayı nakilden 13 gün sonra şifa ile taburcu ettiklerini belirten Hematolog Prof. Dr. Kadıköylü, "MDS nedeniyle hastamıza haftada bir trombosit, iki haftada bir eritrosit transfüzyonu yapılıyordu. Kansızlık çekiyordu, had safhada halsizlik vardı. 6 yıl önce AML geçirmiş bir hastaydı. Kemik iliği yetersiz çalışan hastamıza kök hücre nakli yapılmazsa akut lösemik dönüşüm riski vardı. Maalesef donör olacak yakını da yoktu. Türkök sayesinde uygun donör bulundu. Bu nakille hastamız her hafta kan almaktan kurtuldu, yaşam kalitesi yükseldi. 15 binlerde olan trombosit sayısı 50-60 bine yükseldi. İlk günlerden itibaren kan değerlerinin yükselmesi kemik iliğinin iyi çalıştığının da göstergesi. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak."

Öte yandan, iş için gelip evlendikten sonra ikinci vatanı Türkiye olan Natalya Yavuz, doktoruna, hemşirelere, TÜRKÖK ve isimsiz bağışçısına teşekkür etti. Yavuz, "Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Ama şimdi yüzde 100 Türk oldum. Çünkü damarlarımda Türk kanı dolaşıyor. Bu nakil sayesinde sağlığıma kavuşup güzel Türkiye'de nice güzel yıllar yaşamak istiyorum" dedi.


Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu
Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu

Kök Hücre, Türkiye, İzmir, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Ukraynalı hasta, TÜRKÖK'ten bulunan kök hücre ile yaşama tutundu - Son Dakika


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