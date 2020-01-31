Ukraynalı havayolu şirketleri Çin'e uçuşları durduruyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukraynalı havayolu şirketleri Çin'e uçuşları durduruyor - Son Dakika Dünya

Ukraynalı havayolu şirketleri Çin'e uçuşları durduruyor

6 saat önce

Ukraynalı havayolu firmalarının 4 Şubat'tan itibaren Çin'e uçuşlara en az bir ay boyunca ara verecekleri bildiriliyor.

Ukraynalı havayolu şirketleri Çin'e uçuşları durduruyor, System.String[]

Ukraynalı havayolu firmalarının 4 Şubat'tan itibaren Çin'e uçuşlara en az bir ay boyunca ara verecekleri bildiriliyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Borispol Havaalanı Olağanüstü Haller Komisyonu Başkanı Oleg Struk yaptığı açıklamada, UIA ve SkyUp havayolu firmalarının 31 Ocak, 2 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde Çin'e üç uçuş gerçekleştireceklerini bildirdi. Struk, bu üç uçuşun ardından en az bir ay Çin'e doğrudan uçuşların planlanmadığını dile getirdi.

Diğer taraftan dün Çin'den tahliye olan Ukraynalıları taşıyan ilk uçak, Kiev Borispol Havalimanı'na vardı. Yolcular, koronavirüsü şüphesi nedeniyle yoğun sağlık kontrolünden geçirildi.

"UKRAYNA'YA VİRÜSÜN GELME İHTİMALİ ORTA DERECEDE"

Ukrayna Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü İgor Kuzin ise Ukrayna'ya koronavirüsünün gelme olasılığının orta derecede olduğunu söyledi. Ukrayna'nın sınırlarını günde 50 bin kişinin geçtiğini hatırlatan Kuzin, bu şartlar altında hiç bir önlemin bu virüsün Ukrayna'ya uğrama ihtimalini sıfıra indirmeye yetmeyeceğini söyledi. İgor Kuzin, bu noktada Ukraynalı yetkililere düşenin, bu virüsün en azından lokalize edilmesini sağlamak ve yayılmasını önlemek olduğunu kaydetti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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